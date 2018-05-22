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22 Mayıs 2018 16:08

Kocaeli polisinden Ramazan ayında kumar baskını

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları tespit edilen 59 şahsa 15 bin 281 lira para cezası verildi.

Kocaeli polisinden Ramazan ayında kumar baskını

22 Mayıs 2018 16:08


Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tombala ve benzeri kumar organizasyonu yapılan yerlere yönelik Kocaeli’de polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe’de kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehaneler ve ruhsatsız bu tür yerlere yönelik 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 2’si metruk bina olmak üzere 6 ruhsatsız kahvehanede tombala oynayan şahıslara suçüstü yapıldı.


Operasyonda kumar oynatan 6 şüpheli hakkında ’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan’ adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynayan 59 şahsa 15 bin 281 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda ele geçirilen bin 815 TL kumar parasına ise el konuldu. Kumar oynatıldığı tespit edilen ve ruhsatsız olduğu anlaşılan mekanların mühürlenmesi için işlem başlatıldı.




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