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23 Mayıs 2018 16:35

Kocaeli Raylı Sistem Hatları ihalesine 7 firma katıldı

Kocaeli Raylı Sistem Hatları Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Alım İş Ön Yeterlilik ihalesine 7 firma katıldı.

Kocaeli Raylı Sistem Hatları ihalesine 7 firma katıldı

23 Mayıs 2018 16:35


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit-Köseköy arası 37 kilometre uzunluğundaki metro hattı kesin projesi, İzmit-Gölcük arası 20 kilometre metro hattı ön projesi, Şehir Hastanesi tramvay hattı kesin projesi, Stadyum Tramvay Hattı Uygulama projesi, Kuruçeşme Tramvay Hattı uygulama projesi ve Körfez-Derince Bölgesi Tramvay Ön Projesi olmak üzere toplam 25 kilometre tramvay hattı için ihale yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye, Etüt ve Plan Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş başkalık yaptı. İhaleye 7 firma katıldı. İhaleye katılan firmaların dosyaları tek tek açıldı. Ön yeterlilik ihalesinin ardından yapılacak olan iş alım ihalesiyle birlikte ihaleyi alacak firma 450 günde tüm hatların projesini tamamlamakla yükümlü olacak.




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