Kocaeli Romanları, fuara konu oldu

Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda Doç. Dr. İsmail Barış ve Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Kocaeli Romanlarının sosyolojik profilini anlattı.

Doç. Dr. İsmail Barış ve Dr. Hasan Hüseyin Taylan Kocaeli Kitap Fuarına konuk oldu. Akçakoca Konferans Salonunda düzenledikleri konferansta Kocaeli Romanlarının sosyolojik profili anlatıldı. Sosyal adalet kavramını çok sık kullanıldığını belirten Doç. Dr. İsmail Barış, “Gayri safi milli hasılayı öyle bir paylaştıracaksınız ki imkanlardan mahrum olmadan insanlar hayatlarını sürdürebilsin. Böyle olmazsa insanlar ayrımcılığa tabi tutulmuş olur. Dezavantajlı kesimler arasında Roman vatandaşlarımız var. Her birimiz bir Roman anne ve babadan dünyaya gelebilirdik. Empati kurmalıyız. Bizim hangi anne ve babadan hangi coğrafyada doğacağımızı Allah’tan başka bilen yoktur. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir” diye konuştu.

Ön yargıların ötekileştirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. Hasan Hüseyin Taylan, “2013 yılında Büyükşehri Belediyesi ile birlikte bir AB Projesiyle başladık Romanlar üzerinde çalışmaya. Serdar Mahallesinde yaptığımız çalışmalarda çok rahat ve sıcak bir atmosferde çalıştık. Romanların Hint kökenli olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı. Serdar Mahallesinde yapılan saha çalışmalarında mahallenin yüzde 42’si roman olduğunu söyledi. Çoğunluk Yunanistan’dan gelen muhacirler olarak görüyor kendisini. Romanlar sosyal dışlanma yaşıyorlar. İşe alınırken, komşuluk ilişkilerinde” şeklinde konuştu.