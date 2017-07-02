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02 Temmuz 2017 10:39

Kocaeli sahillere akın etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan sahiller sıcak yaz günlerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli sahillere akın etti

02 Temmuz 2017 10:39

Mavi Bayraklı plajlara akın eden vatandaşlar yaz sıcağını serin sularda atıyorlar.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mavi Bayraklı plajlar da yoğun ilgi görüyor. Kocaeli genelinde bulunan 4 adet mavi bayraklı plaj kaliteleriyle ön plana çıkıyor. Karamürsel Altınkemer Sahili, Cebeci Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı ve Kerpe Plajı’nı tercih eden vatandaşlar büyük bir konfor ile denizin tadını çıkarıyorlar. Ayrıca yapımı tamamlanan ve sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı bayanlar tarafından ilgi görüyor.


Sahillerde güvenliği elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi doğabilecek tehlikelere karşı cankurtaran ekibini de plajlarda hazır tutuyor.170 kişilik ekip ile sahillerin genelinde görev yapan ekiplere ayrıca sağlık ekipleri de destek veriyor.


Sahillerde vatandaşların güneşlendiği kumların hijyenik özelliğine sahip olması dikkat çekiyor. Hijyenik kumlar Cebeci ve Babalı sahillerin biriken kum tepeciklerinden alındı. Atık durumda olan bu özel kumlar kamyonlarla alındı. İhtiyaç duyulan sahillere getirilen bu kumlar özel makinalar ile elenerek son haline getirildi. Ardından özenle sahillere serilen kumlar plajlara bambaşka bir hava getirdi. Sahillere 2 bin 500 kamyon ile 26 bin 500 ton kum serildi.




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