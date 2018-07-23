Kocaeli sahilleri cankurtaranlarla güvende

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahil düzenlemeleri ve Mavi Bayraklı Plajlar Kocaeli sahillerini tatil için cazip hale getiriyor. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle dışarıdan da binlerce kişiyi ağırlayan sahiller, özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Yoğunluğun içerisinde sıkça yaşanan boğulma vakalarına hızla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde görev alan cankurtaranlar, boğulmaların önüne geçiyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren cankurtaranlar geçtiğimiz hafta içerisinde 10 sahil bölgesinde yaşanan 279 boğulma vakasına müdahale ettiler. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 87, Kerpe 8, Kumcağız bölgesinde 141, Miço bölgesinde 23, Sarısu bölgesinde 2, Seyrek bölgesinde 1, Bağırganlı bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 9 ve Bayramoğlu plajında 6 kişiyi kurtardılar. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 127 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer Plajı, Ereğli Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı ve Karadeniz sahillerinde ise Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Sarısu Halk Plajı, Seyrek Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları uyarıp kıyılara yönlendiriyor.

Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.