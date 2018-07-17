Kocaeli sahillerinde 193 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için yoğun çaba sarf ediyor. Denize girmenin riskli olduğu zamanlarda vatandaşları uyaran cankurtaranlar, emniyet şeridi içinde kalınması konusunda uyarılar yapıyor. Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), geçtiğimiz hafta boyunca da 193 kişiyi kurtardı. 9 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM cankurtaranları, sudaki boğulma vakalarına anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cebeci sahilinde 59 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar, Karamürsel bölgesinde 14 olaya müdahale ederken, Kumcağız sahilinde 47, Bayramoğlu bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 8, Sarısu bölgesinde 7 kişiyi hayata döndürdü. KOSKEM Kerpe’de 8, Seyrek bölgesinde de 4 olaya müdahale etti.

KOSKEM ekipleri kadınlar plajı olarak hizmet veren Miço Koyu bölgesinde 41 olaya müdahale ederken, görev alanlarının dışından ise iki olaya müdahalede bulundu. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 108 vatandaşa ilk yardımda bulundu.

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri, haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler sahillerde görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar. KOSKEM ekipleri tarafından vatandaşlara cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.