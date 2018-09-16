Kocaeli sahillerinde 945 ton çöp toplandı

Kocaeli'nin Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız ve Kerpe sahillerinden Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan temizliklerde 945 ton çöp toplandı.

Kandıra sahilleri yaz sezonunda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu dönemde vatandaşlara her noktada hizmet sundu. Yaz dönemindeki yoğunluktan dolayı sahillerdeki çöp miktarında da artış yaşandı. Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri çöplerle mücadele etmek için yoğun çaba harcadı.

Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi gören Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız ve Kerpe sahillerinde öz verili çalışma gerçekleştiren 80 kişilik ekip, gece ve gündüz şeklinde çalıştı. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen çalışmalarda sadece sahil içerisinden 945 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler çöp kutularına atılanlar değil, sahile gelişigüzel atılanlar olması da bir diğer dikkat çekici nokta oldu.