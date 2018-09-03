Kocaeli sahillerinde bir haftada 109 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyorlar. STK’ların da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyorlar. Cankurtaranlar bu hafta da 109 kişiyi hayata döndürdü.

Yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyorlar. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyorlar. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde cankurtaranlar 5 sahil bölgesinde yaşanan 109 boğulma vakasına müdahale ettiler. Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 51, Kumcağız bölgesinde 50, Miço bölgesinde 2, Sarısu bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 4 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam bin 764 kişi oldu. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 13 vatandaşa Ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.