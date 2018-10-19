Kocaeli sahillerinden 4 günde 12 kamyon çöp temizlendi

Çevre dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem şehir içinde hem de körfez denizindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca sahilleri düzenli bir şekilde temizleyen Büyükşehir'e bağlı Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, son yapılan çalışma kapsamında İzmit ve Başiskele ilçelerindeki sahillerden 4 günde 12 kamyon yosun ve çöp topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre denetim uçağı, deniz botu ve deniz süpürge araçları ile Körfez'i sürekli olarak denetleyip temizleme çalışmaları yürütüyor. Bu doğrultuda ayrıca karadan da ekipler denizin yosunlardan ve çöplerden arındırılması için belli aralıklarda sahillerde çalışmalar yürütüyor. Son olarak İzmit ve Başiskele ilçelerinde Büyükşehir ekipleri yosunları temizlemek için mesai harcadı.

Ekipler Başiskele Naile - 1, İzmit Güney Terminal arkasında bulunan sahillerde temizlik çalışmalarında bulundu. 4 gün süren temizleme çalışmalarında 12 kamyon çöp ve yosun toplandı. Yoğun süren temizlik çalışmalarında 6 personel görev yaptı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yol, park ve bahçelerdeki çalışmalarına devam ederken sahil kıyılarını da ihmal etmiyor. Ekipler yıl boyunca ilçelerdeki sahillerde yosun ve çöpleri topluyor. Yapılan çalışmalarla sahillerin temiz tutulması amaçlanıyor.