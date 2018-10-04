Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezona yeni oyunlarla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 20'inci sezonunu, ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu' tiyatro oyununun galasını yaparak açtı.

Kocaeli'de 21 yıldır hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20'inci sezonuna 4 yeni oyunla başladı. Sezonun ilk gösterimi ise ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu' isimli tiyatro oyunu ile Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Salonda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yetkililer ve davetliler yer aldı. Matei Visniec tarafından yazılan, Burak Üzen tarafından Türkçe'ye çevrilen ve Bilge Emin tarafından yönetilen oyunun genel sanat yönetmenliğini Fatih Sevdi üstlendi.

Bosna Savaşı ve arkasında bıraktığı acılar anlatıldı

Bosna Savaşı'nın hemen ardından terk ettikleri evlerine dönen bir anne, babanın savaşta ölen oğullarının kemiklerini bulmak için verdikleri mücadeleyi ve bu mücadele etrafında dönen olayların sergilendiği oyunda, savaş ve zorlukları aktarıldı. 23 kişilik set ekibi tarafından hazırlanan oyunu Ahsen Gül Sever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel oynadı.

“21'inci yaşımızda 4 yeni oyunla sezonu açacağız”

Tiyatronun 21'inci yaşında 4 yeni oyunla sezonu açtığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, “Bu sene bizim 21'inci yılımız ve 20'inci sezonumuz. 21'inci yaşımızda 4 yeni oyunla sezonu açacağız. Bugün Matei Visniec'in ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu' isimli oyunumuzu sahneleyeceğiz. Daha sonrasında ‘Asalet Kumkuması' isimli bir oyunumuz var. Molier'in ‘Kibarlık Budalası' oyunundan uyarladık. ‘Oyalananlar' isimli bir oyunumuz var ve ardından da ‘Minik Bulut Minnak' isimli çocuk oyunumuzla küçük seyircilerimizin de karşısında olacağız” dedi.

“Savaş sonrası oğlunun kemiklerini arayan bir annenin hikayesi”

Yeni sezonun ilk açılışında sergilenen ve aynı zamanda galası da yapılan ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu' isimli tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Oyun Yönetmeni Bilge Emin, “Oyun çok evrensel bir hikayeden bahsediyor. Savaştan sonra ülkesine dönüp ölen oğlunun kemiklerini arayan bir annenin hikayesi aslında. Bunun üzerine gelişen evrensel olaylar. İki dünya var. Ölüler ve yaşayanlar arasında bir iletişim görüyoruz. Daha çok Kapitalizm geldikten sonra savaşın, ölümlerin, insana neye mal olduğunu, aileleri nasıl dağıttığını ve nasıl onarılmayacak ciddi travmalar meydana getirdiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel, keyifli ve verimli bir çalışma oldu”

“Burada çok keyifli bir çalışma geçti. Zaten tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi davet etti. Hem önce Fatih Beyle hazırlık süreci çok keyifliydi. Sonrada provaya başladığımızda oyuncularla tüm teknik arkadaşlarla çok güzel, keyifli ve verimli bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.

Şehir Tiyatroları sezon boyunca İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu, Asalet Kumkuması, Kibarlık Budalası, Oyalananlar ve Minik Bulut Minnak isimli oyunları ile hem küçük hem de büyük seyircilerine eğlenceli anlar yaşatacak.