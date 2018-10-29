Kocaeli sporcu yetiştiriyor

Kocaeli pek çok branşta yetiştirdiği sporcusu ile gerek yurt içinde gerekse yırt dışında başarılarla anılıyor. Amatör spor kulüplerinde ter döken sporcular çeşitli dereceler kazanıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde yüzlerce sporcu faaliyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi yüzme sporunda da gerekli performansın yakalanması ve bu sporun gelişmesi için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Hem Marmara hem de Karadeniz sahillerine kıyısı olan Kocaeli'nde gelecek yıllarda başarılı yüzücüler adından sıkça söz ettirecek. Şu anda Gebze'de faaliyet gösteren Olimpik Yüzme Havuzu'nda açıldığından bu yana 7 bin kişiye yüzme öğretildi. Bunlardan kategorize edilen 100 kişi ise lisanslı yüzücü olarak Kağıtspor bünyesinde il içi ve il dışı müsabakalarda yarışıyorlar. Bir yüzücünün yetişmesi için yıllarca çalışması gerekiyor. 6-7 yaşlarında yüzme sporuna başlayan çocuklar 8 yaşını doldurduktan sonra lisans alabiliyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer branşlarda olduğu kadar yüzmede de sporcu yetiştirmek amacıyla ilçelere yüzme havuzları inşa ediyor. Bu havuzlarda yüzme öğrenecek olan yetenekli çocuklar lisanslı sporcu olma şansını yakalayacak. Yüzücüler buralarda keşfedilerek kategorilerine göre kendilerini geliştirebilecekler. Bu amaçla Dilovası, Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve Gebze ilçelerinde yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediliyor. Bunlardan biri olan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde inşa ediliyor.