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31 Ağustos 2018 12:38

Kocaeli Stadyumu için toplu taşıma seferber oldu

Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında hafta sonu yapılacak olan futbol karşılaşması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatacak tedbirler aldı.

Kocaeli Stadyumu için toplu taşıma seferber oldu

31 Ağustos 2018 12:38


Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında 1 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan futbol müsabakası için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile seferber oldu. Büyük ilgi görmesi beklenen futbol müsabakası için vatandaşların stadyuma ulaşımı konusunda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Stada ulaşımı rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, iki yeni otobüs hattını Kocaeli halkının hizmetine sundu.


Vatandaşların stadyuma ulaşımların sağlanması, özelliklede ilçelerdeki ikamet eden vatandaşların aktarma yapmadan tek bir toplu taşıma aracı ile stadyuma ulaşmalarını sağlamak için iki yeni otobüs hattı hizmete açıldı. Kocaeli stadyumunda maç olduğu günlerde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan bu hatlar, vatandaşlarımıza bölgedeki mevcut ücret tarifeleri ile hizmet verecek olup, ilave bir ücret talep edilmeyecek.


Yeni hizmete alınan hatlardaki 150KS ve 750KS otobüsleri 17.00’den itibaren 18.00’a kadar yolculuk talebine göre sefer yapacak. Ayrıca Tramvay ile gelecek olan vatandaşlarımız için Otogar - Kocaeli Stadı arasında çalışacak olan Tramvay Aktarmalı Ring Seferleri de hizmet verecek. 15KS ring seferleri ise 17.00 - 20.00 saatleri arasında kesintisiz olarak çalışacak.




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