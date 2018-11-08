Kocaeli TEM otoyolunda takla atan otomobil yanarak küle döndü: 2'si ağır 4 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkarak takla atan araç yanarak kül oldu. Kazada araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi ise tedavi altına alındı.

Olay 01.30 sıralarında Körfez TEM Otoyolu, Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin İnce idaresindeki 41 H 8911 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerinde ters döndü. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Hüseyin İnce, Zümre İnce, Mehmet İnce ve Hamide İnce yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise araçlarını durdurarak kazazedelerin yardımına koştu. Aracın yanmaya başladığını gören diğer sürücülerin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarılarak 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında araç tamamen yanarak kül oldu. Demir yığınına dönen araçtan son anda çıkarılan İnce ailesinden 2'si ağır 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.