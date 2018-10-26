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Kocaeli TEM'de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu Çınarlıdere viyadükleri üzerinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

TEM'i 1.5 saat kapatan kazaya makas atarak yarışan 2 aracın sebep olduğu iddia edildi.


Kaza, akşam 19.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesimi Çınarlıdere viyadükleri üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde art arda ilerleyen bir kamyon ile servis midibüsü, önündeki araçların aniden yavaşlaması sonucu frene basınca birbirine girdi. Servis midibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada duramayan 2 tır ve 6 otomobil de birbirine girdi. Meydana gelen kazada bazı araçlardaki yolcu ve sürücüler araç içinde sıkışarak yaralandı.



10 araç birbirine girdi: 16 yaralı


Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 16 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.



Makas atarak yarışan 2 araç kazaya neden oldu iddiası


Meydana gelen kazada yaralı olarak kurtulan Dudu Güncü adlı kadın, bir anda büyük bir ses duyduklarını daha sonra ardı ardına araçların birbirine girdiğini söyledi. Bir başka görgü tanığı sürücü ise kazaya makas atarak ilerleyen 2 aracın neden olduğunu iddia etti.



Kaza nedeniyle tem 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı


Öte yandan, kaza nedeniyle 1.5 saat trafiğe kapalı olan TEM İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrasında trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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