Kocaeli TEM’de bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 2. gününde başladı. Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda oluşturdukları yoğunluk giderek artıyor. Akşam saatlerinde TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 karayolunda da ilerleyen saatlerde trafik durma noktasına geldi.