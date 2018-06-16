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16 Haziran 2018 19:26

Kocaeli TEM’de bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler dönüş yolunda Kocaeli TEM geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Kocaeli TEM’de bayram dönüşü yoğunluğu

16 Haziran 2018 19:26


Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 2. gününde başladı. Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda oluşturdukları yoğunluk giderek artıyor. Akşam saatlerinde TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 karayolunda da ilerleyen saatlerde trafik durma noktasına geldi.




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