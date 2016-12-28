Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:52

Kocaeli Ticaret Odası Aralık Ayı Meclisi gerçekleşti

Kocaeli Ticaret Odası Aralık Ayı Meclisi gerçekleşti

28 Aralık 2016 13:52

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yönettiği aralık ayı meclis toplantısında 8 madde oy çoğunluğu ile geçti. Meclisin açılış konulmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, ”Önce polisimize sonra askerimize düzenlenen kalleşçe saldırının ardından Rus Büyükelçisi Karlov’a adice bir suikast düzenlendi. Rusya ile ilişkilerimizin düzeldiği, bölgede yeni gelişmelerin olduğu bir dönemde böyle bir suikastın olmasını manidar buluyorum. Böylelikle Rus halkına başsağlığı diliyorum” dedi.
Ardından aylık faaliyet raporuna geçildi. Kürsüye gelen Necmi Bulut, ”Zor zamanlardan geçiyoruz. Her gün yeni bir terör saldırısından geçiyoruz. Aynı zamanda uzun yıllar iş dünyasında yer alan eski meclis başkanımız Şaban Sarıgülle’nin vefatının birinci yılında kendisini saygı ile anıyoruz. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Hesapları inceleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada KOTO’nun geçmiş ve şimdi ki harcamaları ve bütçesi de masaya yatırıldı. Yapılan açıklamada; kasım ayı itibariyle bankalarda 4 milyon 46 bin 383. 58 TL olduğu görüldü. Odanın kasım ayı gelir ve giderleri incelendiğinde 1 milyon 228 bin 809. 44 TL gelir, 700 bin 50, 76 TL gideri olduğu, 11 aylık dönemde gelir bütçesinin yüzde 98.44’ü tahsil edilmiş, gider bütçesi yüzde 80, 84’ü kullanıldığı belirtildi. 2017 bütçesi ise 9 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. KOTO meclis oturumu sonrasında KOTO Eğitim Vakfı toplantısı yapıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç