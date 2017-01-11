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11 Ocak 2017 18:37

Kocaeli Üniversitesi’nde gergin seçim: 37 gözaltı

Kocaeli Üniversitesi’nde gergin seçim: 37 gözaltı

11 Ocak 2017 18:37

Kocaeli Üniversitesinde 24 Kasım tarihinde gerçekleşen ve usulsüz olduğu için iptal edilip 11 Ocak tarihine alınan Öğrenci Konseyi Seçimi olaylı bitti. Çıkan kavgada 37 kişi gözaltına alındı.
Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile rektörlük kararı ile iptal edilen Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimleri bugün tamamlandı. Seçime giren 2 adaydan Metin Geldeş 23 oy alırken Fahrettin Porsuk ise 18 oy da kaldı. Seçim sonucu belli olduktan sonra adayları destekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çevrede bulunan hastanelerde, sağlık kontrolünden geçirildi.



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