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Kocaeli Valiliği: “İntihar sebebi ‘kıyafet alamama' değil”

Kocaeli Valiliği, Körfez ilçesindeki intihar olayının gerekçesinin ’kıyafet alamama’ değil, ‘psikolojik nedenler’ olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, Körfez ilçesindeki intihar olayının gerekçesinin 'kıyafet alamama' değil, ‘psikolojik nedenler' olduğunun belirlendiğini açıkladı.


Dün Körfez ilçesindeki intihar olayıyla Kocaeli Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

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