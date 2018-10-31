Kocaeli valiliğinde kimyasal ve şüpheli paket eğitimi düzenlendi

Kocaeli Valiliği'nde AFAD İl Müdürlüğü tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Paketler eğitimi düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğünün, Kocaeli Valiliği'nde organize ettiği KBRN Farkındalığı ve Şüpheli Paketler Eğitimi'ne 19 kuruluştan 119 personel katıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kocaeli KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı'ndaki ana çözüm ortağı kuruluşların görevli tüm ekiplerini kapsayacak şekilde düzenlenen ve 6 başlığı kapsayan eğitim, 4 ayrı oturumda tam gün devam etti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban'ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim, KBRN içerikli ön testle sürdü. Vali Yardımcısı Dursun Balaban, 1999 Marmara Depreminde yaşadığı tecrübeleri anlattı. AFAD'ın öncülüğünde yapılan hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına değinen Balaban, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı, KBRN hizmet grubuna dahil destek çözüm ortağı kuruluşların temsilcileri olan katılımcılara teşekkür ederek KBRN farkındalığı için yapılan eğitimin Kocaeli açısından yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD ve TAMP ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. KBRN hizmet grubu eğitimini de veren Tekoğul, destek kurumlarının ve saha ekiplerinin görevlerini ve sorumluluklarını anlattı. Afet ve acil durumlara toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırlanmak gerektiğini vurgulayan Tekoğul, afetlere hazırlık yapmanın ve bu çalışmaları yürütmenin zorluğuna işaret etti. Tekoğul, “KBRN farkındalığı sürekli güncel tutulması gereken bir konudur. Gelişen ve değişen teknik ilerlemelerle bu alandaki yeni bilgilere açık olma zorunluluğu vardır. Tüm sorumlu kurum kuruluşlarla ve bilinçli bireylerle KBRN tehditlerinin üstesinden gelinebileceği unutulmamalıdır” dedi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nün kimya mühendisleri Serap Ayaz ve Duygu Bayraktar Şat, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ve alınması gereken tedbirler konusunda her bir başlıkta ayrı ayrı sunumlar yaptı. Şüpheli Paketler konu başlığında yapılan sunum ardından eğitim sonu testinin de gerçekleştirildiği farkındalık eğitiminin sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Kocaeli AFAD haricindeki 19 kuruluştaki 119 katılımcı için hazırlanacak eğitim katılım belgeleri önümüzdeki günlerde kurumlarına gönderileceği öğrenildi.