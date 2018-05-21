Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 16:47

Kocaeli Valiliği’nden güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen Kocaeli il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısında, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Kocaeli Valiliği’nden güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

21 Mayıs 2018 16:47


Kocaeli İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.


Kocaeli’nin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, karara bağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç