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16 Ağustos 2018 11:48

"Kocaeli Valisiyim" diyerek 100 bin TL dolandırdı

Kocaeli’de kendisini "Kocaeli Valisiyim" diye tanıtarak iş adamları ve sanayicileri yaklaşık 100 bin TL dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


16 Ağustos 2018 11:48

Şahıslar adliyeye sevk edilirken ele geçirilen paralar mağdurlara iade edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir iş adamı, telefonla arayıp kendisini Kocaeli Valisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Dolandırılan H.A.’nın şikayeti üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A.(35) ve E.G. (45) isimli iki kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Sahte Kocaeli Valilerinden biri tutuklandı


Emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede, şüphelilerden E.G.’nin Kocaeli’de 2, Batman, Hatay ve Giresun’da ise birer iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıtıp yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını söyleyerek para istediği ortaya çıktı. Aynı bahaneye 1 ile 9 Ağustos tarihleri arasında aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen E.G.’nin parayı yatırmaları için H.A.’nın hesap numarasını verdiği ve kendisine de hesabını kullanması karşılığında komisyon verdiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hesap sahibi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen sahte vali E.G. ise adliyeye sevk edildi.




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