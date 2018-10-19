Kocaeli ve Sakarya'da 350 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Kocaeli ve Sakarya'da girdikleri evlerden yaklaşık 350 bin TL değerinde fotoğraf makinesi, altın ve evlerin önündeki lüks otomobilleri çalan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 ve 15 Ekim 2018 günleri 2 farklı hırsızlık olayı meydana geldi. İlk olayda bir eve giren hırsızlar, evdeki yaklaşık 40 bin TL'lik altın ile evde buldukları anahtarla evin önündeki lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar daha sonra girdikleri başka bir evden ise yaklaşık 55 bin TL'lik altın çaldı. Hırsızlığın meydana geldiği evdeki lüks otomobilin anahtarını alan hırsızların aracı çalamadan kaçtıkları belirlendi. Olayın ardından hırsızlığın meydana geldiği evlerdeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Evlerde inceleme yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından başlatılan inceleme sonrasında hırsızlık olayına karışan şahısların M.E.(23), B.M.(28) ve A.O.K. olduğu tespit edildi. Tespitin ardından başlatılan fiziki ve teknik takip sonucu şahısların, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 eve hırsızlık yapmak için girdiği tespit edildi. Daha sonrasında girdikleri evden şahsi arabaları ile ayrıldıkları fark edilen şahıslar, polis ekiplerinin takibi sonucu Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe Tüneller mevkiinde yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların lüks arabasında yapılan aramada Sapanca'da girdikleri evden çaldıkları tespit edilen 80 bin TL değerinde 5 fotoğraf makinesi gövdesi, 3 objektif ve bir kuru sıkı tabanca bulundu.

Operasyon sonucu yakalanarak emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan soruşturmada ise M.E.'nin 28 , B.M'nin ise 31 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yine hırsızlıklara karıştığı tespiti yapılan ve takibe alınan A.O.K.'nin ise İstanbul'da ekipler tarafından yakalanarak, tutuklandığı öğrenildi. Şahısların yaptıkları üç hırsızlığın toplam değerinin 350 bin liradan fazla olabileceği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.E. ve B.M.'nin de tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.