Kocaeli yemekleri beğeni topladı

Kocaeli Üniversitesi'nin düzenlediği 3.Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantta Kocaeli yemekleri büyük ilgi gördü.

Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) tarafından düzenlenen 3.Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde Kocaeli yöresel yemekleri ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta yöresel yemekler, ünlü şeflere ve akademisyenlere ikram edildi. Katılımcılara İzmit pişmaniyesinin yapımı görsel bir şovla sunuldu, akademisyenler ve şeflerle birlikte pişmaniye çekildi. Ülke genelinde gastronomi konusunda çalışmalar yapan akademisyenler ve ünlü şeflere, Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabı hediye edildi. Farklı ülke, kültür ve disiplinlerdeki akademisyenlerin çalışmalarının sunulduğu yüksek katılımlı kongrede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta akademisyenlere Kocaeli'nin yöresel yemekleri ikram edildi. Kentin her köşesinde yapılan, hikayesi olan birbirinden lezzetli 148 adet yemek tarifi Büyükşehir tarafından yayınlanan “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri'' kitabında toplanmıştı. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelerek Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine katılan akademisyenlere Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabı kurulan stantta hediye edildi. Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabı köklü bir geçmişi bulunan Kocaeli yemek kültürünün akademik camiaya tanıtılmasını sağlarken, akademisyenler tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.