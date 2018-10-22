Kocaeli'de 1 haftada 106 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir haftada 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 haftada ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin miktarları açıklandı. Yapılan açıklamada ekipler tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalarda 178 gram 17 miligram esrar, 21 gram 90 miligram metafetamin, 59 kilogram skung, 9 adet ecstasy, 42 adet sentetik ecza, 106, kilogram eroin ve 5 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.