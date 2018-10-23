Kocaeli'de 10 bin öğrenci basketbol topuna kavuştu

İzmit Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin öğrenciye Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın katılımıyla basketbol topu dağıtıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve İzmit Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen “Haydi Sahaya” projesi çocukları basketbolla buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında yapılan 10 basketbol sahasının açılışı bugün İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Edebali Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su ve eski milli basketbolcu Ömer Onan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

“Amacımız tüm ilk ve ortaokulların bahçesine spor salonları yapmaktır”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, “Çocuklarımıza basketbol topu dağıtarak çıktığımız yolculuğumuzu Mart ayında imzaladıkları protokol ile pekiştirdik. Federasyon olarak tüm okulların bahçesine basketbol sahası inşa etmek üzere başladığımız projemiz henüz oluşum aşamasındayken Başkan Doğan, ‘Ben ilk sahalarımızı yapmak ve çocuklarımıza armağan etmek istiyorum' demişti. Bu samimi yaklaşımı bizleri mutlu etmekle kalmadı, aynı zamanda da cesaretlendirdi. Bu imzanın sonrasında hem Milli Eğitim hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katılımıyla yaptığımız protokol sayesinde şimdi daha güçlüyüz. Sağlıklı zihinlerin ve bedenlerin oluşması için çocuklarımızın spor yapması gerekiyor. Projemiz kapsamında amacımız tüm ilk ve ortaokulların bahçesine spor salonları yapmaktır. Sayın başkanımız da yıllarca çocuklarımıza sağlık anlamında destek verirken şimdi hizmet aşamasında da sınır tanımıyor. İzmit'ten sporcuların çıkması için çalışıyor. Bu sahada topla buluşan kardeşlerimin milli formamızı gururla taşımasını arzu ediyorum” dedi.

“Spor bizim için çok önemli”

Daha sonra konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “Selçuklu'ya gitsek orada da Osmanlı'da da birçok padişah spor anlamında birçok yöneticimiz sportif kimliklere sahip kişilerdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de sporu ve sporcuyu destekliyor, onlar için çeşitli sözler söylüyordu. Şimdi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da spor ve sporcu dostudur. Kendisi de aktif olarak sporla uğraşmış birisidir. Spor her zaman katkı sağlayan bir öğedir. Biz de klasik belediyeciliğin dışında, yeni nesil belediyecilik dediğimiz, hayatın her noktasına dokunan belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda spor bizim için çok önemli. Ama spor sadece futbol değil. Burada yetişmiş çok önemli futbolcularımız da var aslında. Ama tabi ki diğer dalları da önemsiyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler, Onan'a toplarını imzalattı

Konuşmaların ardından basketbol sahalarının açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Eski milli basketbolcu Ömer Onan'ın ve diğer protokol üyelerinin öğrenciler ile birlikte atış yapması ile devam eden tören, Onan'ın öğrencilerin basketbol toplarını imzalaması ile sona erdi.