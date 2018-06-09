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09 Haziran 2018 13:03

Kocaeli’de 113 bin 404 kadına sağlık eğitimi

Kocaeli’de kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla başlatılan Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında bugüne kadar 113 bin 404 kadına eğitim verildi.

Kocaeli’de 113 bin 404 kadına sağlık eğitimi

09 Haziran 2018 13:03


Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında Kocaelili kadınlara eğitim verilmeye devam ediliyor. 15-69 yaşları arasında toplam 671 bin 439 kadına meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında eğitim verilerek, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.


113 bin 404 kadına eğitim verildi


Proje kapsamında Kocaeli’nin tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan toplam 36 eğitim ekibi, Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımları ile 23 Ekim 2017’de gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısı ile görevlerine başlamıştı. Oluşturulan eğitim ekipleri tarafından, proje çalışmalarının başlatıldığı tarihinden bugüne kadar toplam 113 bin 404 kadına eğitim verilerek, hedef nüfusun yüzde 16.8’ine ulaştı.


Talepte bulunan kadınlara çeşitli testler yapılıyor


Eğitimin yanında talepte bulunan kadınlara çeşitli tıbbi testlerin de yapıldığı proje kapsamında 144 kadına doktorlar tarafından klinik meme muayenesi yapıldı. Gerçekleştirilen muayenede anormal bulgu tespit edilen 35 kadın, tanı ve tedavi işlemleri için takibe alındı.


Kadınlar, şiddete karşı bilinçlendiriliyor


Hedef nüfusun tamamına ulaşılana dek kadının olduğu her yerde eğitimlerin devam edeceğini açıklayan yetkililer, Kocaeli’de ikamet eden tüm 20-69 yaş arası kadınların sağlık konusunda bilinçlendirilmesini, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilinçlendirmek, kadınlara organ bağışının toplum için önemini anlatmak, şiddetle karşı karşıya kaldığında başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirmeyi hedeflediklerini söylediler.




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