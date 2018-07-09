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09 Temmuz 2018 12:17

Kocaeli’de 129 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de itfaiye bünyesinde kurulan KOSKEM ekipleri, sahillerde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 129 kişiyi hayata döndürdü.

Kocaeli’de 129 kişi boğulmaktan kurtarıldı

09 Temmuz 2018 12:17


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için yoğun çaba sarf ediyor. Denize girmenin riskli olduğu zamanlarda vatandaşları uyaran cankurtaranlar, emniyet şeridi içinde kalınması konusunda uyarılar yapıyor. Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), geçtiğimiz hafta boyunca da 129 kişiyi kurtardı.



Cankurtaranlar 129 kişiyi hayata döndürdü


9 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM cankurtaranları, sudaki hareketliliğe anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cebeci sahilinde 32 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 10 olaya müdahale ederken, Kumcağız sahilinde 20, Bayramoğlu bölgesinde 13 kişi, Bağırganlı bölgesinde 7 kişi, Sarısu bölgesinde 4 kişiyi hayata döndürdü. KOSKEM Kerpe’de 13, Seyrek bölgesinde de 5 olaya müdahale etti.



Sağlık ekipleriden 76 tatilciye ilkyardım


KOSKEM ekipleri kadınlar plajı olarak hizmet veren Miço Koyu bölgesinde 23 olaya müdahale ederken görev alanlarının dışından ise 2 olaya müdahalede bulundu. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 76 vatandaşa ilk yardımda bulundu.



Tatilcilere rip akıntı uyarısı


KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan ekipler sahillerde görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar. KOSKEM ekipleri tarafından vatandaşlara, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.




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