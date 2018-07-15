Kocaeli’de 15 Temmuz’da şehitlikler ziyaret edildi

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “FETÖ terör örgütünün bütün mensupları devletten adeta kazınmaktadır” dedi.

Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ile çok sayıda asker ve polis katıldı. Protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Ardından şehitler için dua edildi.

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Bugün şanlı tarihimizin şeref sayfalarından biri olan 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü. 15 Temmuz’da devletimizi haince ve sinsice uzun yıllar çalışan, bu konuda birtakım iç ve dış mihraklarla birtakım iş birlikler kuran ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçireceğini zanneden bir hain terör örgütünün giriştiği kalkışma eylemine milletimizin sokakta verdiği cevabı ve darbe girişimini engellediği 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü” dedi.

"Tarihin her döneminde bu topraklar bize vatan olsun diye canlarını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum” diyen Işık, “Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların vatan kalması için özellikle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yoktur. FETÖ terör örgütünün bütün mensupları devletten adeta kazınmaktadır. Bazı ülkeler onlar için güvenli liman gözükebilir. Yakında oraların da onlar için güvenli liman olmadığı bütün gerçekliği ile ortaya çıkacaktır. Bizim müttefiklerimizden özellikle beklentimiz, bu konuda hiçbir terör örgütüne himaye göstermemeleri, onların ülkelerinde rahatça hareket etmelerine müsaade etmemeleridir. Bu konuda her türlü gayret Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir” ifadelerini kullandı.