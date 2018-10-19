Kocaeli'de 2 bin çiftçiye 900 ton gübre desteği

Tarım ve Hayvancılık Destekleme Projesi kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toprakla uğraşan çiftçiye gübre yardımı yaptı. Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende 2 bin çiftçiye toplam 900 ton gübre dağıtıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Mustafa Erhan, Tarım Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Başkanı Teoman Bozoğluer, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çiftçimizin, ziraatçımızın her zaman yerel yönetici olarak yanındayız. Yolumuzla, suyumuzla, tohumumuzla, meyve fidanımızla, bugün de gübremizle sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü dünyada bu sektör hep destekleniyor. Gençler hep şehirlere göç etmeye çalışıyor. Biraz teşvik ederek gençlerimizi ziraata, tarım yönlendirmemiz lazım. Genç nüfusun köylerde çalışmasını arzu ediyoruz. Topraktan aldığımız gıdalarla besleniyoruz. Toprağı bırakmayacağız. Toprak kıyamete kadar bize lazım. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Destek bizden, üretim sizden” dedi.

Törene katılan çiftçiler ise hibe desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Hibe desteğinden faydalanan 80 yaşındaki Ekrem Çakır ise, “İlk başladığımız zaman toprağın verimi azdı. Gübre yoktu. Gübre ilk çıktığında böyle desteklemeler yoktu. Desteklemeler başlayınca verimde almaya başladık” şeklinde konuştu.