Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 16:18

Kocaeli’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kocaeli’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü

29 Ağustos 2018 16:18


Kaza, 25 Ağustos’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi istikametine seyir halinde olan Şahmert K. idaresindeki 41 KU 474 plakalı otomobil, Yüysüzler Mahallesi sapağı mevkiinde karşı yönden gelen Şervan Baran V. yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar yolun kenarına savrulurken sürücü Şahmert K. otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Şahmert K., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Şahmert K., Şervan Baran V. ve Adar Şeker (19) bir vatandaş ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Adar Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan ve Güllü Şeker çiftinin 6 çocuğundan biri olan lise öğrencisi Adar Şeker’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Şeker’in cenazesi Topallar Cami’inde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç