Kaza, 25 Ağustos’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi istikametine seyir halinde olan Şahmert K. idaresindeki 41 KU 474 plakalı otomobil, Yüysüzler Mahallesi sapağı mevkiinde karşı yönden gelen Şervan Baran V. yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar yolun kenarına savrulurken sürücü Şahmert K. otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Şahmert K., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Şahmert K., Şervan Baran V. ve Adar Şeker (19) bir vatandaş ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Adar Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan ve Güllü Şeker çiftinin 6 çocuğundan biri olan lise öğrencisi Adar Şeker’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şeker’in cenazesi Topallar Cami’inde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.