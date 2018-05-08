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08 Mayıs 2018 16:56

Kocaeli’de 220 milyon liralık proje

Kavanlar Grup, Kocaeli’de hayata geçirdikleri, bin 500 konutun yer aldığı 220 milyon liralık projeyi kamuoyuna tanıttı.

Kocaeli’de 220 milyon liralık proje

08 Mayıs 2018 16:56


Kavanlar Grup, Kocaeli’deki ihtiyaçları karşılamak amacıyla 220 milyon liralık bir projeyi hayata geçirdi. Projenin, ‘Koru’ etabında yer alan 250 konut satışa çıkarıldı. Kocaeli’de hayata geçirilen proje, ulaşım ağlarının çevrelediği bir bölgede yer alıyor.


Kocaeli’de uygun bir yatırım hayata geçirdiklerini belirten Kavanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, “Bölgede bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerimize yatırımcılardan büyük talep geldi ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri son derece memnun etti. Son projemizi teslim ettiğimiz günden bugüne yeni bir proje geliştirmemiz noktasında ciddi bir talep alıyorduk. Bu anlamda Kavanya Koru projemizin sürecini hızlandırarak inşa çalışmalarına başladık. Birinci sınıf kalite ve işçilikle hayata geçireceğimiz Kavanya Koru, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına da her geçen gün değer kazandıracak. Estetik mimarisiyle de Kocaeli’de örnek teşkil edecek projemizde lansman dönemine özel fırsatlarla satışlarımızı başlattık. Bulunduğumuz bölge fiyatlarına kıyasla projemizde lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi.


Çalışmaların devam ettiği projenin teslimleri 2020’de yapılacak.




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