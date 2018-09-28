Kocaeli'de 232 genç çiftçiye 6 milyon 960 bin TL hibe desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Kocaeli'de başvuruları kabul edilen 232 genç çiftçiye, 2 yılda 6 milyon 960 bin TL hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde uygulamaya konulan “Genç Çiftçi Projesi” devam ediliyor. Proje kapsamında kırsalda yaşayan 18-40 yaş arası erkek veya kadın çiftçilerin yerinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel ürünleri ve tıbbi aromatik bilgilerin üretimine 30 bin TL destek veriliyor. Uygulanan projelerle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesinin amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlıyor.

2 yılda 232 genç çiftçiye 6 milyon 960 bin TL hibe desteği verildi

Kocaeli'de de sürdürülen proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuru yapan genç çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Projenin durumu hakkında bilgi veren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, 2016 yılında 112 genç çiftçiye proje kapsamında 3 milyon 360 bin TL hibe ödemesi yapıldığını söyledi. 2017 yılında “Genç Çiftçi” projesinden faydalanmak üzere ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunan 472 çiftçi içerisinden 120 genç çiftçi proje uygulandığını ve 3 milyon 600 bin TL hibe ödemesi yapıldığını kaydeden Al, 2017-2018 yıllarında toplam 232 genç çiftçiye iş imkanı sağlanarak 6 milyon 960 bin TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti.

Proje ile genç çiftçilere destek verilmeye devam ediliyor

2018 yılında ise müracaatta bulunan 501 projeden 125 proje hibe ödemesi almaya hak kazandığını söyleyen Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, “2018 yılı Genç Çiftçi büyükbaş hayvancılık proje konularından manda yetiştiriciliğine yönelik ilimizde 7 genç çiftçimizden Derince ilçesinden hibe almaya hak kazanan bir genç çiftçimize 5 adet damızlık vasıflı manda ile yine büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik projesi onaylanan 9 genç çiftçimizin her birine 5 adet genç damızlık düve hak sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her bir genç çiftçiye 30 bin lira karşılıksız hibe ödemesi yapılmıştır. Önümüzdeki günler de diğer 20 genç çiftçimize 680 adet küçükbaş, 63 genç çiftçimize 315 damızlık düve dağıtımı yapılacaktır” dedi.