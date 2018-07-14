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14 Temmuz 2018 21:10

Kocaeli’de 3 araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta aralarında polis arabasının da bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’de 3 araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

14 Temmuz 2018 21:10

Meydana gelen kaza sonrası araçlarda bulunan çocuklar büyük korku yaşadı


Kaza, akşam saatlerinde D-100 yanyol Kocaeli Adliyesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fethi G. idaresindeki 06 EU 501 plakalı hafif ticari araç önce, kavşaktan dönmeye çalışan Hasan S. idaresindeki 41 BF 152 otomobile, ardından ise kırmızı ışıkta bekleyen 41 A 8649 plakalı polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Fethi G., oğlu Yağız G. ve Hasan S. Yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.


Kaza sonrası otomobillerde bulunan diğer kişiler ise büyük korku yaşadı. Kazayı yara almadan atlatan çocuklar ve vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kaza yapan araçlar olay yerinde çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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