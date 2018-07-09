Kocaeli’de 3 hektarlık Botanik Bahçe kurulacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş’ın katılımları ile Kocaeli Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi Protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolle halk arasında ‘Kavakçılığın önü’ olarak bilenen 2,99 hektarlık alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması planlanan Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile botanik bahçe kurulacak. Proje sayesinde Kocaeli’deki izlemeye değer olarak tespit edilen bitki türlerinin deneme alanında test edilerek üretilen bireylerin doğal habitatına dikilmesi/taşınması sağlanacak.

Aynı projede nesli tehlike altında olduğu tespit edilen bitki türlerinin uygun bireylerde üretim metotlarının çalışılarak doğal ortamına dikiminin gerçekleştirilmesi, hastalıkları önleyen, iyileştiren ve insan sağlığını sürdürmek için kullanılan, ülkemiz ve dünyada kullanımı sürekli artış gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltılması ve tanıtımı da hedefleniyor. Tabiat hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, tabiatın korunmasına aktif katılım sağlamak, Kocaeli’nin biyolojik çeşitliliği konusunda halkı ve hedef kitle olarak öğrencileri bilinçlendirmek de diğer bir hedef olarak belirlendi.

Başkan Karaosmanoğlu imza sonrası yaptığı açıklamada, “Kocaeli’yi bugün turistik amaçlı bir cazibe merkezi haline getiren en önemli unsurların tümü, çevre yatırımları ile yakından ilişkilidir. 14 yıl önce göreve geldiğimizde, bir çevre seferberliği başlatmış olmasaydık, bugün Kocaeli’nin bir doğa ve turizm kenti olarak anılması da mümkün olmazdı” dedi.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol ve Kartepe Belediyesi yetkililerin de hazır bulunduğu törende açıklamalarına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Biz bu mücadeleyi topyekün bir seferberlik anlayışıyla yerine getirdik. Bu mücadelemizi Kocaeli’nin havasını soluyan herkesle birlikte başlattık. Gebze Atık Su Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere 22 arıtma tesisiyle Kocaeli’nde arıtılan atık su miktarını yüzde 99’lara çıkardık. Deniz denetim uçağımızla Körfezimizi kirletenlere göz açtırmadık. Hummalı çalışmalar, denetimler sayesinde denizlerimizi mavi bayraklarla taçlandırdık” ifadelerini sarf eti.

Kocaeli sahillerinde beş mavi bayrağın dalgalanmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Allah’ın izniyle Körfezi’mizdeki Mavi Bayrakların sayısını daha da artıracağız. Ayrıca; Kocaeli’yi mesire alanlarıyla doğa yürüyüş parkurlarıyla donattığımızı, kent geneline 8 milyondan fazla ağaç diktiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Bu noktada hepimizin ödevleri bulunmaktadır. İşte bu amaçla Kartepe’de doğal yaşam parkını faaliyete geçirdik. İşte şimdi de bu nedenle yaklaşık 3 hektar alanda Kocaeli Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi’nin yapılması için protokolü imzalayıp, hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyoruz. Biz ilk gün de söylediğimiz gibi ne sanayiyi çevreye, ne de çevreyi sanayiye feda etmedik, etmeyeceğiz. Kocaeli’yi yaşanan ve yaşatan kent haline getirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise, “Kocaeli’deki endemik türler çalışmaları sayesinde 42’den 52’ye çıktı. Nuh’un Gemisi veri tabanı sayesinde bir milyon dört yüz altmış bin tane veri girişimiz var. Kocaeli’deki endemik türleri fotoğraflarıyla, özellikleriyle ve koordinatlarıyla sistemimize aktardık. Bu endemik türler ülkemizin hazinesidir. Kocaeli’de yetişen bu türlerin örneklerini botanik bahçemizde yetiştireceğiz. Doğada bir eksilme olduğunda bu endemik türleri botanik bahçemizde üretecek ve doğada yeniden çoğalmasını sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Protokol töreni karşılıklı görüş alışverişin ardından sonra erdi.