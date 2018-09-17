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Kocaeli'de 384 bin öğrenci ders başı yaptı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli’nde 384 bin öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli'nde 384 bin öğrenci ders başı yaptı.


Türkiye genelinde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Kocaeli'nde 384 bin öğrenci ders başı yaparken, ülke genelinde 17 milyon öğrenci eğitim hayatına başladı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte zabıta ve polis ekipleri de okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alarak öğrencilerin güvenliğini sağladı. Zabıta ekipleri okula gelen öğrencileri yoldan karşıya ellerinden tutarak geçirdiler.


Veliler bahçeleri doldurdu


Öğrenciler sabahın erken saatinde okula gelirken aileleri onları yalnız bırakmadı. Eğitim hayatına yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ailelerinden ayrılmakta güçlük çekti. İzmit'te bulunan Ulu Gazi İlköğretim Okulu'nun öğrencileri, bahçede düzenlenen törenin ardından sınıflarına alındı. Öğretmenler, öğrencilerine ilgiyle yaklaşırken ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim dönemi başladı.


Aileler heyecanlı olduklarını söyledi


Okul bahçesinde çocuklarıyla birlikte bekleyen veliler en az çocukları kadar heyecanlı olduklarını söyleyerek okul öncesi alışverişlerini yapıp, sabahın erken saatlerinde okula geldi.

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