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06 Eylül 2018 13:02

Kocaeli’de 54 kaçak yapı yıkıldı

Kocaeli’nin Karadeniz’e sahilinin bulunduğu Kandıra ilçesinde 2018 yılında yapıldığı ve imar barışı kapsamına girmeyen 54 kaçak yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Kocaeli’de 54 kaçak yapı yıkıldı

06 Eylül 2018 13:02


30 Nisan 2018’de yürürlüğe giren imar affı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıları kapsıyor. Açıklanan tarihten sonra inşa edilen tüm kaçak ve uygunsuz yapılar ise bu aftan yararlanamıyor. Bu kapsamda Kocaeli’de 2018’de yapılan 54 kaçak yapı tespit edilerek 2 hafta önceden içindeki vatandaşlar bu yerleri boşaltması için uyarıldı. Yıkım, bugün sabah saatleri itibariyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tespit ettiği 54 kaçak yapının yıkımı için bölgeye iş makinelerinin yanı sıra jandarma ve zabıta ekipleri de geldi. Birkaç aile dışında tüm konteyner, betonarme ve baraka tarzı yapıların boşaltıldığı görüldü. Büyük bir güçlükle karşılaşmayan ekipler, yıkımı sürdürüyor.




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