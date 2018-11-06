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Kocaeli'de 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’de KOM ekiplerince durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramalarda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili Gürcistan uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de KOM ekiplerince durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramalarda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili Gürcistan uyruklu 1 kişi tutuklandı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım günü Kocaeli'de şüpheli bir tırı takibe aldı. Tem Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde durdurulan tırda ekipler tarafından yapılan aramalarda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen Gürcistan uyruklu L.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan L.E. isimli şahıs, ‘Kaçak Sigara Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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