İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 8 astsubay FETÖ üyeliğinden tutuklandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 30 Ekim günü Kocaeli merkezli 15 farklı ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 1'i muvazzaf 2 üsteğmen ile 3'ü muvazzaf 6 astsubay toplam 8 kişi tutuklandı.


Şüphelilerden 1'i açığa alınmış binbaşı, 1 açığa alınmış üsteğmen, 2 muvazzaf yüzbaşı ile 4'ü muvazzaf 7 astsubay toplam 11 kişi için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar olan 2 şüphelinin yakalaması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.