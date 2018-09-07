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07 Eylül 2018 16:31

Kocaeli’de AK Partili gençlerden örnek bayrak sevgisi

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasını süsleyen Türk Bayraklarından kirlenenler, parti gençlik kolları üyeleri tarafından yıkayıp özenle ütüledikten sonra ziyaretlerde hediye edilmek üzere paketleniyor.

Kocaeli’de AK Partili gençlerden örnek bayrak sevgisi

07 Eylül 2018 16:31


Kocaeli’de AK İl binasını süslemek için kullanılan bayrakların tek kullanımlık olmasının önüne geçmek isteyen İl Gençlik Kolları yönetimi örnek bir çalışma başlattı. Bina dışında hava koşullarından dolayı kirlenen Türk bayraklarını toplayan gençler, bayrakları yıkandıktan sonra ütüleyip, gidilen ziyaretlerde vatandaşlara hediye etmek üzere bayrakları özenle paketliyor.


“Bayraklarımızı Geri Kazandırıyoruz.’’


Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Teşkilat binamıza astığımız Türk bayraklarımızı, tekrardan kullanmak ve israftan kaçınmak amacıyla daha önceden de yaptığımız gibi yıkadık, daha sonra bizzat İl Gençlik Kolları yöneticilerimizle birlikte ütüleyip paketledik. Bu Türk bayraklarımızı yapacağımız ziyaretlerde vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Bayraklarımızı geri dönüşüme göndermiyor, geri kazandırıyoruz” dedi.


İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da AK Gençlere eşlik ederek bayrak sevgisi ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik etti.




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