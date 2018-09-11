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Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nde gezen Okan A. ve Burhan A.(21) adlı iki arkadaş, aralarında alacak verecek meselesi bulunun ismi öğrenilemeyen şahıs ile karşılaştı. İki arkadaşın yanına yaklaşan şahıs, bir süre ikili ile konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine şahıs, yanında taşıdığı bıçağını çekerek Okan A. ve Burhan A.'yı karın boşluklarından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.


İki gencin kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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