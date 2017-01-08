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08 Ocak 2017 13:31

Kocaeli’de altın ödüllü kitap okuma yarışması

Kocaeli’de altın ödüllü kitap okuma yarışması

08 Ocak 2017 13:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Edeb-i Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Edeb-i Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi hayata geçiriliyor. Kocaeli’de öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Kutlu’ya ait eserler ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu’na ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak.
“Edeb-i Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba’dan projeye ilişkin bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, toplantı sonunda Seka Kağıt Müzesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.
Proje Kocaeli genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek gibi amaçlar taşıyor. “Edeb-i Hayat Okumaları” kitap okuma projesi başvuruları, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi adresinden yapılacak.
Dereceye giren yarışma birincisi öğrenciye 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ödülü verilecek. Dereceye giren öğrencinin okuluna ise birinci, ikinci ve üçüncüye Mustafa Kutlu Kitap Seti-Bilgisayar, diğer dereceye giren okullara ise kitap seti ödülü verilecek
9-20 Ocak tarihlerinde başvuruları alınacak “Edeb-İ Hayat Okumaları” kitap okuma Projesi’nde 23 Ocak-8 Şubat tarihlerinde kitaplar okullara dağıtılacak. 10 Şubat -15 Nisan tarihlerinde kitapları okumaya başlayacak öğrenciler 29 Nisan’da sınava girecekler. 5 Mayıs’ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs tarihinde ödül töreni yapılacak.



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