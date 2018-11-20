Kocaeli'de amatör spor sahaları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente spor alanı kazandırmanın yanı sıra önceden var olan sahaları da elden geçiriyor. Sporcuların daha sağlıklı ve modern ortamlarda müsabakalarını yapabilmeleri için çalışma yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ilçe statlarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Karamürsel Stadı'nda bir dizi uygulama yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 9 bin 600 metrekare sentetik çim halı döşeniyor. Karamürsel Stadı'nda sentetik çim halı altı tesviye işlemine devam ediliyor. Tesviye işleminin tamamlanmasın ardından halı serim işlemine başlanacak. Çalışma kapsamında kale arkası top tutucu imalatı da yapılacak.

Proje kapsamında Kandıra ilçe stadında da yenileme çalışmaları yapılıyor. Sentetik çim halısı serilen sahanın üzerine silis kum serimi devam edecek. Çevre hatıl imalatları yapılan sahada çevre hatılı üzerine panel çıt montajı devam ediyor.