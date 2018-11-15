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Kocaeli'de aranan 15 şahıs uygulamada yakalandı

Türkiye geneliyle birlikte eş zamanlı olarak Kocaeli’de düzenlenen ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulamasında 15 aranması olan şahıs yakalandı.

Türkiye geneliyle birlikte eş zamanlı olarak Kocaeli'de düzenlenen ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulamasında 15 aranması olan şahıs yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Kocaeli'de de ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı 95 ekip ve 638 personelin katıldığı uygulamalarda av bayileri, umuma açık yerler ve eğlence mekanları denetlendi. 109 iş yeri, 2 bin 576 şahsın sorgulandığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 15 şahıs yakalandı.


Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken sahibi hakkında adli işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde kapalı alanda sigara içen 2 şahsa 216 TL para cezası, 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çeşitli eksikleri bulunan 4 iş yeri hakkında da tutanak düzenlendi.

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