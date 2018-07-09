Kocaeli’de aranan 19 şahıs uygulamada yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 7 Temmuz Cumartesi ‘Turizm Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada asayiş ve terör olaylarının önüne geçilmesi için marinalar, otogarlar, havaalanları ve limanlarda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamanın Kocaeli ayağında 867 personel ,163 ekip bir deniz botu ve 2 dedektör köpeği görev yaptı.

Kocaeli genelinde 4 bin 650 şahıs sorgulanırken, 19 aranan şahıs yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet bulunarak sürücüsü gözaltına alındı. Yine uygulamada bir iş yerinde paramatik makinesi ele geçiren ekipler iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Amatör avcılık kurallarını ihlal eden bir kişiye ise 388 TL para cezası kesildi.

Gerçekleştirilen uygulamada 190 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne 2 bin 468 TL para cezası kesildi. Denetlenen 181 umuma açık iş yerinden 6’sına ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1’ine alkol ruhsatı bulunmamasından, 1’ine de canlı müzik ruhsatı bulunmamasından tutanak tanzim edildi.