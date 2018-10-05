Kocaeli'de aranması olan 16 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kocaeli'nde yapılan uygulamalarda aranması olan 16 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması devam ediyor. Ülke genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından suç ve suçluların önlenmesi, güvenlik personellerine ve kamu personellerine yönelik her türlü terör saldırısının önüne geçmek, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla yapılan uygulama Kocaeli il genelinde gerçekleştirildi. Toplamda 875 polis ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 108 araç, 213 iş yeri kontrol edilirken, 5 bin 36 vatandaşın kimlik kontrol ve üst araması yapıldı. Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olduğu belirlenen 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, kayıp 1 çocuk bulundu.

Yapılan uygulamalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi. Uygulamaların trafik kontrolleri ayağında ise 6 araç sürücüsüne toplam 2 bin 774 TL para cezası kesildi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde 1 iş yerine iş açma ve çalışma ruhsatının bulunamamasından, 1 iş yerine canlı müzik çalıştırma ruhsatı bulunmadığından, 4 iş yerine ise çalışanların kimlik bildirimi yapılmaması suçundan işlem yapıldı.