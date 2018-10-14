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Kocaeli'de aranması olan 38 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Hırsız Kapanı uygulamasının Kocaeli ayağında, çeşitli suçlardan aranması olan 38 kişi yakalandı.


Tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen Hırsız Kapanı uygulaması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde uygulama gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de aralarında olduğu 331 personelle şafak vakti başlatılan uygulamada çok sayıda ikamet ve adreste aramalar yapılırken, şüpheli şahıslar üzerinde de GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamada hırsızlık, yaralama, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapma gibi çok sayıda suçlardan 1 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan 38 kişi yakalandı.


Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye ise bin 2 TL para cezası uygulandı.

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