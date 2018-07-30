Kocaeli’de aranması olan 4 şahıs polis uygulamasında yakalandı

Türkiye’de motosiklet kullanıcılarına yönelik Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan uygulamalar kapsamında Kocaeli’de de polis ekiplerince çalışma yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli 137 ekip, 394 personelin katılımı ile 38 noktada düzenlenen Son Sürat-3 uygulamalarında 870 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca sorgulanan 602 motosikletten 164’ünün sürücüsüne işlem yapılarak 151 bin 718 TL idari para cezası kesilirken 19 motosiklet de trafikten men edildi.