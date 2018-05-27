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27 Mayıs 2018 16:36

Kocaeli’de aşırı yağmur can aldı

Kocaeli’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında evinin etrafında biriken suları tahliye etmek amacıyla kumaya çalıştığı dalgıç pompanın elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kocaeli’de aşırı yağmur can aldı

27 Mayıs 2018 16:36


Kocaeli’nde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte bir çok noktada baskınlara ve hasarlara yol açtı. Su baskınlarıyla mücadele eden 55 yaşındaki Mehmet Sargın ise dalgıç pompa kurmak istediği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İzmit İlçesi Sepetçiler Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Sargın, sağanak yağmur sonrasında evinin çevresinde biriken yağmur sularını tahliye etmek istedi. Tahliye için su içerisine dalgıç pompa kuran Sargın, pompayı çalıştırdığında elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları pompanın fişini çekerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Sargın’ı ambulansla Kocaeli Devket Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Sargın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sargın’ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanması sonrasında yakınlarına teslim edildi. Sargın’ın cenazesinin Bursa’nın İznik İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.




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