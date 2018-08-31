Kocaeli’de balıkçılar havai fişeklerle ’vira bismillah’ dedi

Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların ‘vira bismillah’ demesi havadan görüntülendi.

Kocaceli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili’ndeki gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi’ne uğurlandı. Ereğli Limanında düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini dilediler. Düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı.

“İnşallah bol balık olur, hayırlı kazançlar olur”

Ereğli limanında okunan duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye eden protokol, bereketli av sezonu geçirmelerini diledi. Düzenlenen törenin ardından hazırlıklarını tamamlayan 45 yıllık balıkçı Aydın Bora, heyecanlı olduklarını belirterek, “Bütün alıkçılara hayırlı işler diliyorum. İnşallah bol balık olur, hayırlı kazançlar olur. Biliyorsunuz ki şartlar ağır. Temenni ediyorum ki iyi avcılık olur. İyi balık olmasını, fiyatların iyi olmasını istiyoruz Allah’tan. Heyecanlıyız. Denizin neresinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çıkıp arayacağız. Marmara’da olacağız. Arkadaşlarla da irtibatta olup arayacağız. Nerede balık olursa oraya gideceğiz. Akşam çıkıp, sabah nerede olursak oranın limanına gideceğiz” dedi.

Balıkçıların havadan görüntülendi

Balıkçılar daha sonra havai, meşale fişek gösterileri ve gemi sirenleri eşliğinde limandan denize açıldılar. Teknelerin açılması sırasında ise aileler yakınlarını el sallayarak uğurladılar. Balıkçıların ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldığı o anlar havadan görüntülendi.