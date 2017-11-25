Kocaeli’de balıkçıların ağına İHA takıldı

Edinilen bilgilere göre, Kandıra ilçesi Kefken sahilinde bir grup balıkçı, balık tutmak için denize açıldı. Oltalarını denize atan balıkçıklar, oltayı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştılar. Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi. Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.